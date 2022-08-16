وزير الدفاع الروسي: لسنا بحاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأشار خلال كلمته في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، إلى أن عمليات القوات الأوكرانية، خلال الحرب التي تخوضها مع قوات بلاده، تُنَفَّذُ بتخطيط من الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرًا إلى أن الامتثال لاتفاقيات جنيف كان ولا يزال محور اهتمام قادة الجيش الروسي على جميع المستويات.

وأضاف الوزير: “أود أن أتطرق، منفصلًا، إلى الجوانب الإنسانية للعملية العسكرية الخاصة، لقد كان الالتزام باتفاقيات جنيف بشأن قواعد الحرب ولا يزال محور اهتمام القادة العسكريين الروس على جميع المستويات. منذ بداية العملية، صدرت الأوامر والتعليمات التي تحدد تنظيم تصرفات الأفراد العسكريين فيما يتعلق بالسكان المدنيين والأسرى من قوات العدو”، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

وأشار وزير الدفاع إلى أن العسكريين الروس يقومون في الأراضي المحررة، بتوزيع المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والحفاظ على القانون والنظام، هكذا كان الحال في سوريا وقره باغ وهو ما يحدث حاليًّا في دونباس.

وأضاف الوزير أنه يوجد تعاون مثمر في القضايا الإنسانية مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.