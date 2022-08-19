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شاهد.. باحث سياسي: الغرب خضع لإيران

الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي رضوان قاسم ان الغرب مأزوم الى أبعد الحدود بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الغرب بعد تجربة طويلة مع الجمهورية الاسلامية تبين له بأنه لا يمكن اخضاع الجمهورية الاسلامية وان إيران لا تعامل بهذه الطريقة مؤكدا ان الأوروبي والأميركي اليوم لا يسمح لهم بأن يتخذوا قرارات أو خيارات أخرى الا أن يصلوا الى هذا الاتفاق.

رضوان قاسم اكد ان ايران طرحت اقتراحات مقبولة لدى الطرفين لانها تريد ان تتوصل الى هذا الاتفاق واشار الى ان الغرب اليوم بحالة ضعف ويحتاج الى هذا الاتفاق بسبب أزمتهم الاقتصادية وان الجمهورية الاسلامية في موقع القوة لانها أدت كل ما عليها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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