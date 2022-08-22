بالصور .. هكذا احتفل السوريون بعيد العلم الروسي

العالم - سوريا

وخلال الحفل، ردد المشاركون "من دمشق.. هنا روسيا" ليتردد صداها في أرجاء ساحة الأمويين، تضامنا ودعما لروسيا وشعبها بمناسبة عيد العلم الروسي.

ورفع المشاركون أعلام روسيا الاتحادية يتوسطهم علم ضخم حمله العشرات من الشبان أمام نصب (السيف الدمشقي) التذكاري الذي يعد أحد الرموز بارزة الدلالة التاريخية لسوريا وبلاد الشام.

المشهد الذي بدا استثنائيا بعدما تمازجت ألوان العلم الروسي مع ألوان حدائق الورود التي تملأ الساحة، ومع زخارف السيف الدمشقي، أرخى طابعا من التناغم اللوني وكرس دلالات سياسية وأفصح في جانب منه عن عمق العلاقة بين البلدين الحليفين.

وتضمنت الفعالية عدة نشاطات رفع خلالها علم كبير لروسيا الاتحادية وعشرات الأعلام السورية والروسية تعبيراً عن العلاقات الراسخة التي تجمع بين البلدين، إضافة لمسير بالدراجات النارية أطلق خلالها ألعاب نارية بلون العلم الروسي والسوري.

وشهدت الاحتفالية مساء أمس إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق (أوبرا دمشق) بألوان العلم الروسي.

وتعد ساحة الأموييين، أكبر ساحات العاصمة السورية، رمزا سياديا تاريخيا، وهي تتوسط مجموعة كبيرة من الرموز السيادية الوطنية للدولة، إلى جانب (دار الأوبرا) و(مكتبة الأسد الوطنية) وفندق (شيراتون دمشق والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحديقة تشرين الوطنية) بالإضافة إلى نصب السيف الدمشقي الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1950.

وينسب اسم ساحة الأمويين إلى الدولة الأموية التي كانت عاصمتها مدينة دمشق ذاتها.