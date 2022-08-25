وفاة عمانيَّين وإصابة 18 في حادث لحافلة معتمرين في السعودية

العالم - عمان

وقالت سفارة سلطنة عمان في السعودية، إنها تعمل مع الجهات المعنية في المملكة لإنهاء نقل ضحايا حادث حافلة معتمرين الذي وقع عصر أمس الأربعاء، إلى السلطنة.

وأضافت السفارة في بيان: إنها "تابعت باهتمام بالغ مجريات الحادث الأليم لحافلة المعتمرين العمانيين، التي كانت متجهة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة".

وأوضحت أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع القنصلية العامة للسلطنة في جدة والجهات المعنية في السعودية على سرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمانين إلى عمان، وعلاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ووقع الحادث جراء حادث سير أثناء ذهاب المعتمرين إلى الديار المقدسة لأداء العمرة، أمس الأربعاء، وذلك في منطقة الموية، التي تبعد عن ميقات السيل الكبير في منطقة الطائف بنحو 180 كم.