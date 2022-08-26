هل المنطقة مقبلة على تصعيد؟ واهداف زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر

العالم - بانوارما

وجاء هذا بعد أن شنت القوات الأميركية هجمات صاروخية على موقعين في سوريا، وتحدثت عن تدمير ثلاث سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وترمي الى طي صفحة القطيعة، وإعادة بناء العلاقات الثنائية، بينما تعتبرها الجزائر اعترافا بأهميتها الاستراتيجية في شمال إفريقيا والساحل.

ويناقش الجانبان العديد من الملفات، بينها الحرب في أوكرانيا، والغاز الجزائري، خصوصا مع توجه الغربيين للتقليل من اعتمادهم على الغاز الروسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.