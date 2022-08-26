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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

هل المنطقة مقبلة على تصعيد؟ واهداف زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر

هل المنطقة مقبلة على تصعيد؟ واهداف زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر
الخميس ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. أعلان قيادة القوات الأميركية الوسطى وضع قواتها في العراق وسوريا في حالة تأهب تحسبا لهجمات متزايدة ضدها.

العالم - بانوارما

وجاء هذا بعد أن شنت القوات الأميركية هجمات صاروخية على موقعين في سوريا، وتحدثت عن تدمير ثلاث سيارات ومعدات تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وترمي الى طي صفحة القطيعة، وإعادة بناء العلاقات الثنائية، بينما تعتبرها الجزائر اعترافا بأهميتها الاستراتيجية في شمال إفريقيا والساحل.

ويناقش الجانبان العديد من الملفات، بينها الحرب في أوكرانيا، والغاز الجزائري، خصوصا مع توجه الغربيين للتقليل من اعتمادهم على الغاز الروسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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