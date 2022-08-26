شاهد.. طهران تفند اتهامات واشنطن وتصف عدوانها في دير الزور بالارهابي

العالم - خاص بالعالم

واعلن التلفزيون السوري الرسمي أن عدوانا جويا إسرائيليا من اتجاه البحر، استهدف نقاطا في محيط مصياف في محافظة حماة وسط البلاد، وأن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، وتحدثت وسائل اعلام سورية عن إصابة مدنيين اثنين جراء العدوان واشعال حريق في الأراضي العشبية على طريق عام مصياف - وادي العيون، حيث سجل إصابة 14 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى.

العدوان الإسرائيلي ربما يكون ردا على الاستهدافات الاخيرة للقوات الأمريكية المحتلة في سوريا، مصادر أمريكية قالت إن عدة صواريخ أطلقت على القوات الأمريكية المتمركزة في حقلي العمر وكونيكو النفطيين في دير الزور، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

المروحيات الامريكية ردت مستهدفة مواقع من ادعت انهم هاجموها، واعلن البنتاغون الامريكي حالة التأهب في صفوف قواته في سوريا والعراق تحسبا للهجمات اضافية، الا ان التأهب لم يحم قواته من رد صاروخي على الرد، استهدف مواقعها.

وتأتي هذه الاستهدافات للمحتل الامريكي عقب تنامي الرفض السوري لاحتلاله شرق الفرات.



التطورات العسكرية في سورية رفعت حدة التوتر، وفتحت الباب على مرحلة جديدة من مواجهة الاحتلال الامريكي، في وقت يسعى فيه الامريكي الى محاولة تحميل المسؤولية لايران باتهامها بان بقايا الطائرات المسيرة، التي شاركت في الهجوم على قاعدته في التنف في الـ15 من الشهر الجاري، تشير إلى أنها تعود مباشرة لإيران.



وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولين كال: "لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا، ولن نتسامح مع الهجمات ضد قواتنا في أي مكان في العالم وفي سوريا، واتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة".

طهران فندت الادعاء الأمريكي عبر المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، الذي نفى وجود أي صلة بين طهران وبين المجموعات التي تحدثت عنها واشنطن، واصفا العدوان الاميركي بالإرهابي، ضد التيارات المناهضة للاحتلال الأميركي في سوريا.