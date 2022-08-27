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لليوم الـ168..

عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على وضعه الصحي

عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على وضعه الصحي
السبت ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ168، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.

العالم- فلسطين

كما يواصل الأسير أحمد موسى (44 عاما)، الذي نقل إلى "عيادة سجن الرملة"، وشقيقه القابع في سجن "عوفر" عدال (34 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 20 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وقرر ما يسمى "القائد العسكري" للاحتلال قبل نحو أسبوع تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة.

وقال نادي الأسير: "قرار التجميد استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا".

أوضح أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقا.

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لليوم الـ168.. عواودة يواصل إضرابه وسط تدهور خطير على وضعه الصحي

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