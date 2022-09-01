العدوان يحتجز 4 سفن وقود ويمنعها من دخول ميناء الحديدة

العالم- اليمن

وقال المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل في بيان مقتضب إنه "في خرق جديد للهدنة المؤقتة احتجز تحالف العدوان بقيادة أمريكا 4 سفن وقود (سفينتين ديزل وسفينتين بنزين) ليصبح عدد السفن المحتجزه 9 سفن وقود".

وأضاف المتحدث: إنه أمام هذه الخروقات لم نلمس تحرك إيجابي من المبعوث الأممي، موضحا أنه مُنذ التمديد الأخير للهدنة وحتى الآن لم يُسمح بدخول أي سفينة وقود إلى الحديدة.

وبالإضافة إلى سفن البنزين والديزل التسع، يحتجز تحالف العدوان كذلك سفينة غاز منزلي، إذ أقدم على اعتراضها واقتادها إلى قبالة جيزان يوم أمس الأول، ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

يذكر أن جميع السفن التي يحتجزها تحالف العدوان حاصلة على تصاريح دخول أممية إلى ميناء الحديدة.

وفي تصريحات سابقة، أوضح المتوكل لقناة المسيرة أنه تم الاتفاق على دخول 54 سفينة نفطية وصل منها 33 سفينة فقط منذ بدء الهدنة المؤقتة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي وخلفه الأمم المتحدة لم يتحركوا بالشكل المطلوب للضغط على تحالف العدوان لإدخال سفن المشتقات النفطية.

وقال: "لم نلمس سلاسة في دخول السفن النفطية كما ادعى المتحدث الأممي منذ بدء الهدنة"، مبينا أن دول العدوان والأمم المتحدة حصرت الاستيراد بالموانئ الإماراتية وسداد ثمن السفن مقدما لصالح البنوك الإماراتية.

ونوه بأن الأمم المتحدة تتحرك فقط لجمع المساعدات المالية باسم الشعب اليمني بينما لا تتحرك لرفع الحصار عنه.