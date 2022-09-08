إطلاق صواريخ مطورة ومحدثة في مناورات "إقتدار 1401"

العالم - إيران

وانطلقت هذا الجزء من المناورات اليوم الخميس بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد ونائبه اللواء حسين حسني سعدي والقائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي.

وفي هذا الجزء من المناورات، تتم عمليات الاستطلاع والرصد لمنطقة العمليات بواسطة الطائرات المسيرة "مهاجر 6".

كما تقوم الوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات البرية للجيش بإطلاق صواريخ مطورة ومحدثة ورصاصات ذكية ضد الأهداف المحددة.

وبحسب هذا التقرير، فإن تنفيذ عمليات الحرب الالكترونية، وإنزال المظليين في المنطقة، وانزال الشحنات جوا والإسناد بنيران المروحيات للوحدات المدرعة، تعد من بين خطط التنفيذ الأخرى لمناورات القوة البرية للجيش.