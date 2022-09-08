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بعد تنفيذ عمليات إنزال جوي ليلا بالمروحيات..

إطلاق صواريخ مطورة ومحدثة في مناورات "إقتدار 1401"

إطلاق صواريخ مطورة ومحدثة في مناورات
الخميس ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

بدأت عمليات الصواريخ والدروع والجوقلة (المحمولة جواً) بدعم من طيران الجيش (المروحيات) التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناورات "إقتدار القوة البرية 1401".

العالم - إيران

وانطلقت هذا الجزء من المناورات اليوم الخميس بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي اللواء غلام علي رشيد ونائبه اللواء حسين حسني سعدي والقائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي.

وفي هذا الجزء من المناورات، تتم عمليات الاستطلاع والرصد لمنطقة العمليات بواسطة الطائرات المسيرة "مهاجر 6".

كما تقوم الوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات البرية للجيش بإطلاق صواريخ مطورة ومحدثة ورصاصات ذكية ضد الأهداف المحددة.

وبحسب هذا التقرير، فإن تنفيذ عمليات الحرب الالكترونية، وإنزال المظليين في المنطقة، وانزال الشحنات جوا والإسناد بنيران المروحيات للوحدات المدرعة، تعد من بين خطط التنفيذ الأخرى لمناورات القوة البرية للجيش.

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