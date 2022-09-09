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الكرملين: لم يتم النظر في مسألة حضور بوتين إلى جنازة إليزابيث الثانية

الكرملين: لم يتم النظر في مسألة حضور بوتين إلى جنازة إليزابيث الثانية
الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن مسألة حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية لم يتم النظر فيها.

العالم ـ أوروبا

ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بإمكان بوتين الذهاب شخصيا إلى جنازة الملكة: "هذا الخيار لم يتم النظر فيه".

هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، عن تعازيه الحارة لملك بريطانيا تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في البرقية التي أرسلها الرئيس الروسي إلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث والتي نشرتها قناة الكرملين الرسمية على "تلغرام": "إن أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ترتبط ارتباطا وثيقا باسم صاحبة الجلالة. لعقود عديدة، تمتعت إليزابيث الثانية بحق بحب واحترام رعاياها، فضلا عن السلطة على المسرح العالمي".

وتابع "أتمنى لكم الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها. أرجو منكم نقل تعاطفي الصادق ودعمي لأفراد العائلة المالكة وكل شعب بريطانيا العظمى".

أعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.

وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".

وأعلن وفاة الملكة وفق البروتوكول المتبع في القصر الملكي، حيث تعلق وثيقة رسمية على السور الخارجي للقصر، من قبل حراس مرتدين زي الحداد الأسود.

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