تعزيزات روسية كبيرة الى منطقة العمليات قرب خاركيف الأوكرانية

العالم - خاص بالعالم

هنا في تلك المنطقة القريبة من الحدود الروسية الاوكرانية ،اعلنت كييف تحقيق خرق بنحو الف كيلومتر مربع هي المكاسب التي حققتها تلك القوات.

اثر تلك التطورات أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف لمواجهة الهجوم الاوكراني المضاد.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام روسية عن نشر تعزيزات في هذا الاتجاه وبثت مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها، هذا وتدور معارك شرسة حول مدينة بالاكليا التي ذكرت كييف الخميس أنها استعادتها.



وتتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر دفع الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتعزيزات عسكرية كبيرة من مدرعات ودبابات وأفراد إلى محور خاركوف.

كما نشرت الوزارة لقطات تظهر تدمير المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية ومدرعاتها بمدافع الهاوتزر من طراز /مستا بي/ والتي يمكنها تدمير الأهداف على بعد ثلاثين كيلومترا..



ويقول متابعون ان الانجازات الاخيرة للجيش الاوكراني ربما تكون نتيجة مباشرة للدعم الغربي الذي يسعر الازمة الحالية، وخاصة عبر دعم كييف بالسلاح النوعي من اميركا وبرطانيا وغيرها من الدول.

مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،ومن بروكسل،إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أنها تدفع ثمنا باهظا في تلك المعارك.

بينما يؤكدون من جانب اخر ان الجيش الروسي مستمر في عمليته العسكرية في اوكرانيا وانها تسير كما مخطط لها..ويخلصون الى القول بأن الميدان مرشح لتطورات عديدة ضمن قرار موسكو استمرار تلك العملية العسكرية حتى تحقيق اهدافها ..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...