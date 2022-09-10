السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تعزيزات روسية كبيرة الى منطقة العمليات قرب خاركيف الأوكرانية

السبت ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تبدو منطقة شمال شرق اوكرانيا وقد استعادت مشاهد المعارك الطاحنة بين قوات اوكرانية تتقدم في تلك المنطقة وقوات روسية تحاول صد هجوم واسع بدأته قوات كييف.

العالم - خاص بالعالم

هنا في تلك المنطقة القريبة من الحدود الروسية الاوكرانية ،اعلنت كييف تحقيق خرق بنحو الف كيلومتر مربع هي المكاسب التي حققتها تلك القوات.

اثر تلك التطورات أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف لمواجهة الهجوم الاوكراني المضاد.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام روسية عن نشر تعزيزات في هذا الاتجاه وبثت مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها، هذا وتدور معارك شرسة حول مدينة بالاكليا التي ذكرت كييف الخميس أنها استعادتها.

وتتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر دفع الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتعزيزات عسكرية كبيرة من مدرعات ودبابات وأفراد إلى محور خاركوف.

كما نشرت الوزارة لقطات تظهر تدمير المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية ومدرعاتها بمدافع الهاوتزر من طراز /مستا بي/ والتي يمكنها تدمير الأهداف على بعد ثلاثين كيلومترا..

ويقول متابعون ان الانجازات الاخيرة للجيش الاوكراني ربما تكون نتيجة مباشرة للدعم الغربي الذي يسعر الازمة الحالية، وخاصة عبر دعم كييف بالسلاح النوعي من اميركا وبرطانيا وغيرها من الدول.

مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،ومن بروكسل،إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أنها تدفع ثمنا باهظا في تلك المعارك.

بينما يؤكدون من جانب اخر ان الجيش الروسي مستمر في عمليته العسكرية في اوكرانيا وانها تسير كما مخطط لها..ويخلصون الى القول بأن الميدان مرشح لتطورات عديدة ضمن قرار موسكو استمرار تلك العملية العسكرية حتى تحقيق اهدافها ..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حشد أمريكي لمواجهة روسيا عسكريا والصين اقتصاديا

موسكو: لن يتمكن أحد من نزع حق "الفيتو" من روسيا

خروج هنغاريا المحتمل من الإتحاد الأوروبي

أمريكا تصعد سياسيا وعسكريا ضد روسيا.. هل نقترب من صدام مباشر؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة اللبناني: الهبة الإيرانية ستوفر نقطة إنطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء

صنعاء تدعو للإفراج عن كافة سفن الوقود المحتجزة والكف عن سياسة التقطير

صنعاء وطهران تناقشان الوضع الإنساني ومسار الهدنة الأممية

بالفيديو.. مجلس اعتلاء العرش يعلن رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية بكابول

فضائح السعودية من القمع الى المخدرات