جنازة رسمية للملكة اليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

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وقال في بيان إن "الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في كنيسة ويستمنستر في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش فيما يتوقع أن يحضر مسؤولون من أنحاء العالم".

وسيكون يوم الجنازة عطلة رسمية، بعد أن وافق الملك تشارلز الثالث على ذلك في وقت سابق.

وتابع البيان: "قبل الجنازة الرسمية، سيبقى نعش الملكة في قاعة بقصر وستمنستر 4 أيام، اعتبارا من 14 سبتمبر بهدف السماح للجمهور بإبداء احترامهم".

وأضاف أن "نعش الملكة سينقل من اسكتلندا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من مطار إدنبرة إلى لندن في 13 سبتمبر".

وكشف قصر باكنغهام عن تفاصيل جنازة الملكة، مؤكداً أنه تم استشارة الملكة الراحلة بشأن جميع الخطط قبل وفاتها.