الإعدام شنقا لقاض مصري أدين بقتل الإعلامية شيماء جمال

العالم - مصر

ونقل موقع بوابة "الأهرام" الحكومي أن "محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قضت بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي، في اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار".

ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم.

وتبيّن من التحقيقات، حسب المصدر ذاته، أن المتهميْن "عقدا العزم، وبيّتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".

ويأتي قرار المحكمة في وقت تنتشر فيه الجرائم ضد النساء في مصر، حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية 3 جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.

وكان قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بمدينة المنصورة (دلتا) في يونيو/حزيران أبرز هذه الجرائم، وقد أثارت غضبا واسعا في البلاد.

وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام على الجاني بشكل مباشر "مما يحقق الردع العام المبتغى".

وسجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة المصرية، في العام الماضي، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ415 جريمة عام 2020.

ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت 296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار.