الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن الروسي يحبط محاولة لتفجير خط نقل الغاز إلى تركيا

الأمن الروسي يحبط محاولة لتفجير خط نقل الغاز إلى تركيا
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالي، بأن عناصر المخابرات الروسية تمكنت من إحباط تنفيذ تفجير خط أنابيب لنقل الغاز، خططت له الاستخبارات الأوكرانية.

العالم- روسيا

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها اليوم: "نتيجة للتحري الميداني تمكن رجال الأمن من كشف وإحباط عملية إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية، واستهدفت خط نقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا".

ووفقا للبيان، "تمكنت عناصر الأمن من اعتقال مواطن روسي من مواليد 1978 كانت الاستخبارات الأوكرانية قد جندته في وقت سابق. وعثر رجال الأمن بحوزته على عبوتين ناسفتين، قام بتحضيرهما بنفسه،

وخلال التفتيش، تم العثور في الأجهزة الإلكترونية للمشتبه به، على مراسلات له مع المشرف الأوكراني، وتعليمات لتجميع العبوات الناسفة، وإحداثيات موقع التفجير".

وقام رجال الأمن الروسي كذلك باعتقال، 4 أشخاص تعاونوا مع الإرهابي وقدموا له المساعدة الفعالة في التحضير للجريمة.

روابط ذات صلة

الرئيس الروسي يعلن التعبئة الجزئية.. اليمن والذكرى الثامنة للثورة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'شرعيان' لـ'جبهة النصرة' ينفذان انقلابا على 'ابو محمد الجولاني'

الجهاد الإسلامي تعلق على عزم بريطانيا نقل سفاراتها للقدس

أكبر الأحزاب الأردنية يحذر من التصعيد الصهيوني ضد "الأقصى"

رئيس موريتانيا السابق يغادر إلى باريس

الأمم المتحدة تؤمن التمويل اللازم لإنقاذ ناقلة النفط المهجورة قبالة اليمن

مقاومون فلسطينيون يستهدفون أهدافًا لقوات الاحتلال في الضفة