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الصحة الايرانية: 309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران

الصحة الايرانية: 309 اصابة جديدة و7 وفياة بكورونا في ايران
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 309 إصابة و7 وفياة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم- ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في إيران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بهذا المرض، إلى 7 ملايين و547 ألفا و706 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و409 حالة وفاة.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و324 ألفا و742 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و760 ألفا و551 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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