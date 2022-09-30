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وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في جنيف

وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في جنيف
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان أونانيان، أن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات ميرزويان وجيهون بيراموف، سيلتقيان، يوم الأحد المقبل، في جنيف.

العالم-آسيا والباسفيك

وقال أونانيان لوكالة "سبوتنيك": "وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان سيلتقيان، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، في جنيف".

يذكر أن الجانبين كانا قد عقدا لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بمبادرة من واشنطن.

وكانت اشتباكات مسلحة على الحدود قد اندلعت، يوم 14 سبتمبر، بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.

وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع، إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.

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