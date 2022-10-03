المغرب يعقد صفقة سلاح مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"

العالم - المغرب

وتأتي هذه الصفقة بعد أن وقعت المغرب مع كيان الاحتلال اتفاقية عسكرية في عام 2021 عند تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ونقل موقع "ذا ديفينس بوست" عن وسائل إعلام إسبانية أن الرباط اشترت طائرات من دون طيار للإقلاع والهبوط العمودي "واندرب" و"ثندرب" لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وستقوم الطائرات من دون طيار بمهام الاستطلاع والمراقبة والدفاع الجوي والطوارئ، وفيما لم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة، نقل الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية عن مصادر أن قيمتها تبلغ "عشرات الملايين من الدولارات".

وأفيد أيضا بأن قسما من هذه الطائرات المسيرة، بحسب الصفقة، سيتم تصنيعه في المغرب.

ونُقل عن وكالة الأخبار الإسبانية إنفودرون أن هذه "الطائرة من دون طيار يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 13 كيلوغراما، خمسة منها للبطاريات وواحد ونصف للحمولة الصافية، والتي يمكن أن تكون كاميرات نهارية أو ليلية".