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استشهاد تعبوي من اهل السنة اصيب جراء اعمال الشغب في مدينة زاهدان

استشهاد تعبوي من اهل السنة اصيب جراء اعمال الشغب في مدينة زاهدان
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في جنوب شرق البلاد عن استشهاد احد عناصر التعبئة لاهل السنة في مدينة زاهدان والذي كان قد اصيب في اعمال الشغب الاخيرة بالمدينة.

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لمقر "القدس" في تقرير اصدره الاربعاء ان ناصر براهوئي أحد كوادر التعبئة لاهل السنة في منطقة زاهدان، والذي كان قد أصيب في أعمال الشغب الأخيرة بالمدينة، قد التحق بركب الشهداء .

وتقام اليوم الخميس مراسم تأبين شهداء زاهدان الستة في حسينية "عشاق ثارالله" في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وفي وقت سابق استشهد خلال اعمال الشغب الاخيرة كل من؛ سعيد برهان زهي ريغي من التعبئة الامنية لاهل السنة، العقيد في الحرس الثوري سيد حميد رضا هاشمي (سيد علي موسوي)، محمد أمين آذر شكر، محمد أمين عارفي، التعبوي علي بيك.

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