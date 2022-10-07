الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اختراق يستهدف أكبر منصة للعملات الرقمية بالعالم

اختراق يستهدف أكبر منصة للعملات الرقمية بالعالم
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

علقت منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" مؤقتا شبكة البلوكشين الخاصة بها بعد أن سرق متسللون حوالي 570 مليون دولار من عملة "بي إن بي".

العالم- منوعات

وتعرضت منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية دوليا وهي أكبر بورصة تشفير في العالم، لاختراق نتجت عنه خسارة ما قيمته 570 مليون دولار، وحسب موقع "فوربس" المالي فإن الرموز المميزة BNB المسروقة، تم استرداد نحو 100 مليون دولار منها.

وقالت "باينانس"، إنه تم استهداف جسر "بي إن بي تشين" الذي يتم من خلاله نقل عملة "بي إن بي"، وتستخدم مثل هذه الجسور عادة لنقل العملات المشفرة بين التطبيقات المختلفة.

وتعد "باينانس" أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول.

وقال شانبينغ زاو، الرئيس التنفيذي للشركة في تغريدة: "لقد تم احتواء المشكلة.. أموالكم في أمان.. ونأسف للإزعاج وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول".

وفي وقت لاحق أوضحت الشركة أن ما مجموعه مليونا عملة BNB المشفرة بقيمة نحو 570 مليون دولار تم سحبها من قبل المتسللين.

وتدعم BNB Chain عملة BNB المشفرة، والمعروفة سابقا باسم Binance Coin، وهي خامس أكبر عملة رمزية في العالم بقيمة سوقية تبلغ نحو 45.6 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع Coinmarketcap.

كما سجلت عملة BNB الجمعة انخفاضا نسبته 4.5% على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ 282.53 دولار.

روابط ذات صلة

اختراق اسرائيلي للمغرب.. عروض مسرحية إسرائيلية تثير الجدل

اختراق موقع قناة "العالم" !؟؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إسبانيا تعدل خريطة المغرب والصحراء الغربية

واشنطن تفرض عقوبات على شركات آسيوية زودت كوريا الشمالية بالوقود

بالفيديو.. الطب العدلي الإيراني يكشف سبب وفاة المواطنة مهسا أميني

أمام المستشفى الاستشاري... بالفيديو.. فلسطينيون يهتفون اثر لإعلان استشهاد الشاب مهدي لدادوة من رام الله

'بيلاروس' تعلن استعدادها لتعبئة 500 ألف جندي

تجمع العلماء يدعو الدولة اللبنانية للتمسك بمواقفها بشان مشروع الترسيم