كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ونعتبرها بانها هي الحل

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اشار المتحدث باسم الخارجية الى اساس القضايا الداخلية الايرانية تعود للشعب و الحكومة ولن نسمح لاي بلد التدخل في شؤون بلدنا .

وقال ، ان امريكا تريد ممارسة الضغوط على ايران للحصول على امتيازات جديدة وايران ستقاومها وسترد عليها واضاف : ناسف لازدواجية تعامل اميركا وبعض الدول الغربية مع قضايا حقوق الانسان .

وتابع كنعاني قائلا ان ايران اعلنت مرارا بانها تستمع للنقد والاعتراض برحابة صدر وتحترمها واضاف : بعض الدول التي تنصحنا في مجال حقوق الانسان والمراة تمتلك صفحات ماساوية في قضايا حقوق الانسان والتعامل مع مواطنيهم .

واشار الى ان مهاجمة السفارات الايرانية تاتي خلافا لاتفاقية جنيف وقال : بعض الدول التي تدعي بانها تطلق توصياتها تقوم بنفس الوقت بايواء الارهابيين .

وفيما يخص استهداف مقار الارهابيين في شمال العراق قال : على الحكومة العراقية الا تسمح بان تصبح الاراضي العراقية مركزا لانطلاق الاعتداءات على ايران واضاف : قدمنا احتجاجاتنا الى المسؤولين في كردستان العراق على تواجد الجماعات المناوئة لايران في تلك المنطقة .

يتبع ..