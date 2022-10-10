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كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ونعتبرها بانها هي الحل

كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ونعتبرها بانها هي الحل
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ان وزير الخارجية شدد على التزام ايران بمسار التفاوض ولم نترك طاولة المفاوضات ونعتبرها بانها هي الحل مضيفا، ان المفاوضات يجب ان تكون مبنية على الاحترام المتبادل .

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اشار المتحدث باسم الخارجية الى اساس القضايا الداخلية الايرانية تعود للشعب و الحكومة ولن نسمح لاي بلد التدخل في شؤون بلدنا .

وقال ، ان امريكا تريد ممارسة الضغوط على ايران للحصول على امتيازات جديدة وايران ستقاومها وسترد عليها واضاف : ناسف لازدواجية تعامل اميركا وبعض الدول الغربية مع قضايا حقوق الانسان .

وتابع كنعاني قائلا ان ايران اعلنت مرارا بانها تستمع للنقد والاعتراض برحابة صدر وتحترمها واضاف : بعض الدول التي تنصحنا في مجال حقوق الانسان والمراة تمتلك صفحات ماساوية في قضايا حقوق الانسان والتعامل مع مواطنيهم .

واشار الى ان مهاجمة السفارات الايرانية تاتي خلافا لاتفاقية جنيف وقال : بعض الدول التي تدعي بانها تطلق توصياتها تقوم بنفس الوقت بايواء الارهابيين .

وفيما يخص استهداف مقار الارهابيين في شمال العراق قال : على الحكومة العراقية الا تسمح بان تصبح الاراضي العراقية مركزا لانطلاق الاعتداءات على ايران واضاف : قدمنا احتجاجاتنا الى المسؤولين في كردستان العراق على تواجد الجماعات المناوئة لايران في تلك المنطقة .

يتبع ..

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كنعاني: لم نترك طاولة المفاوضات ونعتبرها بانها هي الحل

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