عام على الانتخابات والعراق دون حكومة جديدة وقصف روسي عنيف هل يردع أوكرانيا؟

العالم - بانوراما

وفيما اعلن نائب رئيس البرلمان حسين المندلاوي تسلم طلب من 170 نائبا بخصوص عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي؛ في أربيل قضية رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة؛ فيما أعرب الإطار التنسيقي عن تأكيده للحوار مع جميع القوى السياسية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... أعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أكثر من مدينة في أوكرانيا، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة، أما كييف فتوعدت بالثأر معتبرة القصف الروسي العنيف يدل على يائسها بسبب الهزائم في ساحة المعركة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.