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البورصة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022

البورصة الأمريكية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

تراجعت البورصة الأمريكية، اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية عن التضخم، وانخفض المؤشر S&amp;P 500 إلى دون مستوى 3500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

العالم- الامريكيتان

وبحلول الساعة 16:40 بتوقيت موسكو، انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 1.77% إلى 28695.14 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 3.03% إلى 10099.85 نقطة، وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.1% إلى 3495 نقطة.

وجاء الانخفاض بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وتباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.2% على أساس سنوي، نزولا من 8.3% في أغسطس الماضي، لكنه بقي أعلى من التوقعات.

وقال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إن التضخم على أساس شهري صعد بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق له. ويزيد ذلك من الضغوطات على الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

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