بالفيديو.. تعرف على عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد

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بدأ نشاطه السياسي في ستينيات القرن الماضي، حين انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح عضوا فعالا فيه ومن ثم قياديا في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا.

وكان له دور بارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عند تأسيسه في عام1975 والذي انبثق من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

شارك في اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التي أطاحت بالنظام البعثي البائد في العراق عام 2003 حيث كانت له بصمة في المؤتمرات التي حضرها بشهادة الكثير من قادة المعارضة العراقية؛ لينتخب بعد تشكيل المؤتمر الوطني العراقي عضوا في المجلس التنفيذي، وانتخب لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي عام 1992 حتى سقوط النظام البائد.

كما كان عبد اللطيف رشيد عضوا قياديا في مجلس دولي لمكافحة جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها حزب البعث السابق.

وتم اختياره في عام 2003 ليكون وزيرا للموارد المائية ولغاية نهاية عام 2010 وبعد انتهاء مهام عمله كوزير للموارد المائية تم ترشيحه من قبل الحكومة العراقية لشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة وفي عام 2010 عين مستشارا أقدم لرئيس الجمهورية والذي استمر فيه حتى انتخابه رئيسا لجمهورية العراق.