هكذا رد وزير الخارجية على التدخل الأوروبي في شؤون إيران

العالم - ايران

وكتب حسين أميرعبد اللهيان في تغريدة على تويتر مساء اليوم الاثنين: "لجأ الاتحاد الأوروبي بحسابات خاطئة اليوم وعبر اجراء غير بناء قائم على الكثير من المعلومات الخاطئة الى التشبث باجراءات الحظر البالية وعديمة الجدوى ضد الإيرانيين ".

وأكد وزير الخارجية أنه لن يتم التسامح مع اعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة في أي مكان في العالم ، وإيران ليست مستثناة من هذه القاعدة.

وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اجراءات حظر على وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور وشرطة الأمن الاخلاقي وقسم الامن السيبراني التابع لحرس الثورة الاسلامية .

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ، قال دبلوماسيون أوروبيون إن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ، التي وافق عليها سفراء الدول الأعضاء قبل اجتماع وزراء الخارجية اليوم ، تضم 11 مسؤولًا إيرانيًا وأربعة كيانات ستخضع لحظر تأشيرات وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الجمهورية الاسلامية ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة.

واعتبر عبد اللهيان المطالب السلمية بأنها قضية منفصلة عن أعمال الشغب والقتل وإشعال النيران والعمليات الإرهابية، وقال في الوقت ذاته "إن جمهورية إيران الإسلامية تتمتع بدعم شعبي قوي وديمقراطية فعالة.