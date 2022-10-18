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إخلاء محيط ومقر المباني الحكومية في لندن بسبب 'طرد' مشبوه!

إخلاء محيط ومقر المباني الحكومية في لندن بسبب 'طرد' مشبوه!
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أخلت الشرطة البريطانية، محيط مقر الحكومة "داونينغ ستريت" وسط العاصمة لندن والمنطقة الخاصة بمقر البرلمان، عقب العثور على طرد مشبوه.

العالم - اوروبا

وأكد شرطي لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية الثلاثاء، إغلاق طريق بالقرب من داونينغ ستريت، حيث مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي- لم تسمه - قوله إنه تم إخلاء المباني الحكومية على طول طريق "وايت هول" الممتد بين البرلمان وميدان ترافالغار.

ويعد الطريق المذكور أيضًا موطنا للعديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع.

وفي السياق، ظهرت صورة واحدة تبرز عملية إجلاء وزير المالية جيريمي هانت، حسب المصدر ذاته.

ولم تكشف الشرطة البريطانية حتى الساعة (12:15 ت.غ) تفاصيل بشأن طبيعة الطرد أو المشتبه به في الواقعة.

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إخلاء محيط ومقر المباني الحكومية في لندن بسبب 'طرد' مشبوه!