بالفيديو.. انخفاض الليرة يرخي بظلاله على الحالة المعيشية في تركيا

العالم - مراسلون

تتصدر تداعيات انخفاض الليرة وتراجع الاقتصاد التركي المشهد العام في تركيا، تداعيات باتت تلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة هنا، اخر الاحصائات الرسمية تشير الى ان 47 مليون تركي يعيشون تحت خط الجوع، رقم مرشح بالزيادة وفق ماتقوله جمعية حقوق المستهلك في تركيا.

تراجع الاقتصاد يرتبط بالحالة السياسية هنا، فكلما تراجع زادت الانتقادات بين المعارضة والحكومة، فالاولى ترى ان سياسات الحكومة تقف وراء هذا التراجع في حين ترى الحكومة ان الازمات العالمية هي السبب الرئيسي.

وقفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له خلال أيلول الماضي مسجلاً 83.45% على أساس سنوي، فضلاً عن تراجع سعر صرف الليرة، لتلتهم الزيادات المتصاعدة في الأسعار دخول الكثيرين هنا.

تأزم الاقتصاد التركي يمثل الضغط الاكبر الذي يواجه الحكومة التركية هنا، وهو الملف الحاضر دوما في خطابات المعارضة والتي تحمل الحزب الحاكم المسؤولية عن وصول حد الفقر الى مستويات غير مسبوقة.

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