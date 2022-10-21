شاهد.. التغييرات الدراماتيكية في البرلمان البريطاني إلى أين؟

العالم - مراسلون

غيمة حبلى بالمطر ستحاول ان تداري سوؤتها بين الزوابع والرياح والعواصف التي تحتل سماء البلاد وتنذر بشتاء ملبد، في سابقة لم تشهد بريطانيا لها مثيل في تاريخ حكوماتها استقالت رئيسة الوزراء "ليز تراس" من منصبها مسجلة بذلك إقصر مدة في رئاسة الحكم في البلاد لتلحق بركب من سبقوها من رؤساء انهت الاستقالات حكمهم ايضا، كتريزا ماي وبوريس جونسون وديفيد كاميرون.

واتت استقالة تروس بسبب تداعيات اعلانها الموازنة المصغرة واعترافها بارتكاب اخطاء ضمن خطتها الاقتصادية التي اربكت الاقتصاد مما رفع من سقف المطالات باستقالتها حتى من داخل حزبها المحافظ الذي يشهد انقسامات بين اعضاءه انفسهم مما وضع "ليز تروس" في موقف جعلها ترضح للأمر الواقع بعد أن فقدت قدرتها على الوفاء بوعودها التي كانت اساس برنامجها الانتخابي.



احدثت استقالة تروس تداعيات كبيرة دعت على اثرها رئيس حزب العمال كير ستارمر الى المطالبة باجراء انتخابات مبكرة قد تكون فرصة الحزب لتولي الحكم من جديد بعد تراجع شعبية حزب المحافظين في البلاد في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على اجراء انتخابات لحزب المحافظين لاختيار البديل الاسبوع القادم.

وتشير نتائج التصويت حتى الان تقدم بوريس جونسون بحصوله على 58 صوتا يليه ريتشي سوناك ب32 صوتا علما بأن المرشح الذي يحصل على 100 صوت يتقلد المنصب.

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