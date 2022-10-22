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عبداللهيان مخاطبا الاميركان: انتهى زمن الازدواجية في السلوك الدبلوماسي

عبداللهيان مخاطبا الاميركان: انتهى زمن الازدواجية في السلوك الدبلوماسي
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان " أن عهد استخدام المعايير المزدوجة في الدبلوماسية قد ولى دون رجعة، وشدد على أنه لايستغرب الازدواجية التي يعتمدها الاميركان في تصريحاتهم التي تعارض أعمالهم.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الذي كان يتحدث اليوم السبت أمام الجالية الايرانية المقيمة في ارمينيا: اننا لن نسمح لأميركا أن تصعد من التحريض على اثارة الفوضى والقيام بأعمال الشغب في ايران، حيث أن الازدواجية في تعاملها ليس بجديد بالنسبة لنا.

وأشار الوزير الايراني الى اعمال الشغب الاخيرة في ايران وقال: انه امر عجيب جدا لأن يؤدي وفاة فتاة الى هذا الحجم الكبير من امتعاض الحكومات، في حين أن المسلحين قتلوا الابرياء ولم ينبس هؤلاء ببنت شفة.

وشدد " عبد اللهيان " على أن ايران لن تسمح لقناة تلفزيونية بإثارة الفوضى والتحريض للقيام بأعمال الشغب من خلال اموال درت عليهم من الخارج.

وتطرق الى العلاقات القائمة بين ايران وارمينيا وقال" نسعى لوضع حل للنزاع القائم بين ارمينيا وجمهورية آذربيجان كي تشهد منطقة القوقاز الامن والاستقرار، وعلى الدول الاجنبية عدم التدخل في شؤون هذه المنطقة.

وبخصوص الشائعات التي يرددها الاميركان والغربيون ضد ايران بتسليح روسيا قال وزير الخارجية: اننا لم نسلم أي سلاح للجانب الروسي ولن نسلم الاسلحة لاستخدامها في حرب اوكرانيا.

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عبداللهيان مخاطبا الاميركان: انتهى زمن الازدواجية في السلوك الدبلوماسي

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