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شاهد.. قناة العالم في منزل الشهيد عدي التميمي وهذا ما قالته والدته

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

القدس المحتلة (العالم) ‏23‏/10‏/2022 - رغم الالم والجراح والفقدان والدة الشهيد المقدسي الفلسطيني عدي التميمي تظهر في لقاء خاص مع قناة العالم صابرة وتتحدث عن اجراءات الاحتلال بحقها وإبعادها عن منزلها ورفض الاحتلال لها أن ترى أبنها الشهيد عدي المحتجز لديه منذ استشهاده واعتقال ابنها الثاني وعدم معرفتها أي شيء عنه.

العالم - خاص بالعالم

يا أم الشهيد ننحني نقبل بمعيتك تراب الوطن المعطر بدم الشهداء الأبرار، تنحني الكلمات إجلالا وترتفع الجباه إلى أعلى الأعالي.. نحن في حضرة والدة الشهيد الفدائي عدي التميمي التي استقبلتنا بابتسامة ورضى رغم الالم ووجع الفقدان.

وقالت السيدة وفاء التميمي، والدة الشهيد عدي التميمي، لمراسلنا: اسال الله ان يصبر كل الامهات، احيي كل امهات الاسرى والشهداء، وابني عدي الله يرضى عليه ويرحمه.

هي مبعدة عن منزلها الكائن بضاحية السلام شرق القدس المحتلة منذ تنفيذ إبنها الشهيد عدي عملية حاجز شعفاط الاولى، تم فرض الاقامة الجبرية عليها للأقامة عند والدها ببلدة سلوان، ولا تعلم أي شيء عن أبنها الثاني قاسم الذي تم أختطافه من قبل الاحتلال حتى اللحظة.

وقالت السيدة وفاء لمراسنا: عندما جاء مرة ثانية اعتقلوني من هنا، ولكن القرار لا اعرف انهم سألوا زوجي ام انهم قرروا ان ابقى هنا (في بيت والدها)، ولكن ما عرفته اني ابقى في منزل والدي لاني ساعتقل ان ذهبت الى بيتي.

يذكر أن الاحتلال يمنعها مكان أقامتها الجبرية من استقبال المهنئين بأبنها الشهيد عدي وتم أغلاق بيت الأجر ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

البطل عدي قاتل حتى اخر رمق، نحن لا نستسلم نموت او ننتصر.. كلمات رددتها والدة الشهيد عدي التميمي.

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