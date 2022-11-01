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بوتين يتحدث لإردوغان عن إمكانية عودة موسكو لاتفاق الحبوب بشروط

بوتين يتحدث لإردوغان عن إمكانية عودة موسكو لاتفاق الحبوب بشروط
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي تبادلوا وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالوضع الحالي لاتفاق الحبوب.

العالم - روسيا

وقال بوتين، إن عودة روسيا إلى صفقة الحبوب ممكنة بعد التحقيق في الهجوم على سيفاستوبول، وضمانات أمنية من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية.

وتطرق بوتين لأسباب قرار تعليق مشاركة موسكو في صفقة الحبوب، موضحا، استخدمت كييف بدعم من الغرب، ممر الحبوب لمهاجمة سيفاستوبول والسفن التي تحرس الممر.

وأشار بوتين لأردوغان على عدم الوفاء بالجزء الثاني من صفقة الحبوب، بفتح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الروسي، استعداد موسكو لتزويد إفريقيا بكميات كبيرة من الحبوب والأسمدة مجانا، مشددا على أن مهمة توفير الغذاء كأولوية للدول الأشد احتياجا لم تكتمل بعد.

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