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أميركي مسلم: يحزنني أن أرى احتفالات الهالوين في السعودية + فيديو

الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "نحو الحرية" في تويتر، فيديو لمسلم اميركي ينتقد اقامة احتفالات هالوين في السعودية.

العالم - السعودية

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