شاهد.. حقوقيون يطالبون بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لهذا السبب..

خاص العالم

وقال الحقوقي الفلسطيني واحد منظمي فعالية 14 مليون صلاح عبدالعاطي لمراسل العالم: ان هذا المؤتمر الشعبي الفلسطيني الـ14 مليون، يأتي اليوم من اجل المطالبة باعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على اسس الشراكة والديمقراطية عبر انتخاب مجلس وطني توحيدي للشعب الفلسطيني يمثل 14 مليون فلسطيني، ويضمن شراكة الكل الوطني، ويترك للمجلس الوطني اقرار الاستراتيجية والبرنامج الوطني وانتخاب القيادة الموحدة، ثم ما بعد ذلك هذا المجلس يدير الحالة التحررية الوطنية ويتابع مهمات التصدي لمجمل التهديدات والتحديات الوطنية.

واوضح عبدالعاطي، "نحن في ادق الظروف، كفانا اقصاء وتفرد، وكفانا غياب وتغييب للمؤسسة الوطنية الجامعة التي يجب استعادة مهمتها التحريرية خاصة ما بعد اغلقت "اسرائيل" كل افق للتسوية، وآن الاوان لاعادة منظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل دورها وكافة مؤسساتها".

