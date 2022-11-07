تايوان: رصدنا اقتراب عشرات الطائرات و4 سفن حربية صينية

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت الدفاع التايوانية في تقريرها اليومي إن القوات المسلحة التايوانية "سجلت حتى الساعة 17:00 يوم 7 نوفمبر، نشاط 63 طائرة وأربع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".

وأوضح التقرير أن 31 من تلك الطائرات عبرت ما يسمى بـ"الخط الأوسط" لمضيق تايوان، بما فيها طائرتان من طراز J-11 وطائرتان من طراز J-10 و 24 طائرة من طراز J-16 وطائرتان من طراز Y-8 مضادة للغواصات وطائرة KJ - 500 وهي طائرة الإنذار المبكر والتحكم.

وحسب التقرير، فقد أرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع وأصدرت تحذيرات لاسلكية ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

ويتم رصد تحركات طائرات وسفن حربية صينية في المناطق المحيطة بتايوان على أساس شبه يومي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية نقلا عن مسؤول عسكري أن تايوان أطلقت اليوم دورة سنوية لمناورات سلاح الجو تستغرق حتى 12 نوفمبر.

في وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن الجيش الصيني يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة انفصال تايوان، وتدخل القوات الخارجية.