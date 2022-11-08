الصحة اللبنانية: 12 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

العالم - لبنان

وفي السياق اعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في حديث تلفزيوني ان المفوضية العليا للاجئين قدمت للبنان 600 الف لقاح ستصل يوم الأربعاء المقبل وستوزع بين لبنانيين ونازحين في ثلاثة مناطق تشهد النسبة الأكبر من الاصابات في عكار والبقاع الشمالي والبقاع الأوسط.

اضاف: في هذه المناطق سنجري مسحا شاملا بحيث يقوم نحو 100 الى 200 فريق بالسير في الأحياء وبزيارة المنازل بيتا بيتا وإعطاء اللقاح للجميع باستثناء من تقل أعمارهم عن السنة الواحدة.

وعن المرحلة الثانية من إعطاء اللقاح لباقي المواطنين والنازحين، اوضح وزير الصحة ان المرحلة الثانية تنتظر وصول نحو مليون و500 الف لقاح إضافي لتبدأ في غضون اسابيع أو اقل، واكد أن اللقاح ضد الكوليرا لن يكون إلزاميا، لكننا سنكثف حملاتنا على الأرض لشرح اهمية اللقاح والترغيب به.

وردا على سؤال حول ارتباط انتشار الكوليرا في لبنان بمخيمات النزوح السوري، اشار الى ان الكوليرا في هذه المرحلة بدأت في سوريا قبل ان تبدأ في لبنان، لافتا الى ان اول حالة كوليرا اكتشفت عند نازح سوري كان عائدا من سوريا. ولا شك ان الكثافة الموجودة في المخيمات بالاضافة الى ظروف غياب البنية التحتية في المخيمات أثرت سلبا، وذلك بالاضافة الى اهتراء البنى التحتية ايضا خارج المخيمات في مناطق عدة في لبنان واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الاستخدام".



وأعلنت السفارة المصرية في بيروت في بيان، أن طائرة عسكرية مصرية تصل إلى بيروت صباح الأربعاء، وعلى متنها شحنة تضم 17 طنا من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا، وذلك بعد أقل من أسبوع من طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر.