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ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على التجاوزات في الانتخابات النصفية

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على التجاوزات في الانتخابات النصفية
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حدوث انتهاكات كبيرة في سير التصويت بانتخابات التجديد النصفية في مناطق مختلفة من البلاد، وحث مؤيديه على الاحتجاج.

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب: "الوضع مع عدم وجود بطاقات اقتراع في ديترويت سيء للغاية. يأتي الناس للتصويت، ليُقال لهم: "آسفون، لقد اقترعتم". يحدث هذا كثيرا في أماكن أخرى كثيرة. احتجوا، احتجوا، احتجوا".

ولفت إلى أنه في ولاية بنسلفانيا وعدوا بأن فرز الأصوات سيستغرق أياما، وفي ولاية أريزونا أبلغوا عن فشل أجهزة التصويت في مناطق الجمهوريين.

وأشار إلى أن مقاطعة ماريكوبا في أريزونا تدعي أن 20٪ من آلات التصويت لا تحسب الأصوات فيما الخلل لا يسجَّل إلا في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الجمهوريين.

وأضاف: "سكان أريزونا، لا تذهبوا حتى تصوتوا. هم يحاولون سرقة الانتخابات بمعدات سيئة وتأخير، لا تدعوا ذلك يحدث".

وتابع: "في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا، هناك كارثة تتعلق بنزاهة الانتخابات. وكذلك في ديترويت وبنسلفانيا وأماكن أخرى".

وتساءل: "هل يجري تزوير التصويت كما في عام 2020؟".

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ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج على التجاوزات في الانتخابات النصفية

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