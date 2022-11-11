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أول رئيس وزراء ينفذ التوقيتات المحددة لجميع الاتفاقات مع الكتل..

خطوة تُحسب للسوداني: إلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة

خطوة تُحسب للسوداني: إلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة
الجمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشادت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المحافظات والمناطق المحررة.

العالم - العراق

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطوة السوداني بإلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة تحسب له"، مشدداً على "ضرورة متابعة هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع".

وطالب الشمري رئيس الوزراء "بتشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية الذي يزيد مبلغهم عن 30 مليون دينار وهذه اللجنة المركزية لتعويض المتضررين موجودة في بغداد"، داعياً رئيس الوزراء إلى الاطلاع "على نسب الإنجاز ومعاملات المتضررين والاطلاع على الاستثناءات وأصحاب الواسطات الذين حصلوا عليها سابقاً".

وأضاف أنه "حسب الاتفاقات السياسية أن هذا أول الخطوات ،وهناك خطوات لاحقة"، مبيناً أن "السوداني أول رئيس وزراء يضع التوقيتات المحددة لجميع الاتفاقات مع الكتل ويبدأ بتنفيذها".

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