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وزير الداخلية: العدو يهدف الى تهميش القيم الدينية والاسلامية

وزير الداخلية: العدو يهدف الى تهميش القيم الدينية والاسلامية
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

 وصف وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي الأوضاع الأمنية في البلاد بأنها مناسبة ومواتية وقال: إن الاستراتيجية الأساسية لحركة العدو هي تهميش القيم الدينية والإسلامية.

العالم - ايران

واعتبر وحيدي في حفل تقدير لأداء محافظ طهران، يوم الاثنين، أن الأمن هو البنية التحتية الأساسية والأساس للتنمية الشاملة في البلاد ، وقال: بدون الأمن ، من الصعب المضي قدمًا في قضايا التنمية والبناء الرئيسية.

وأشار رئيس مجلس الأمن في البلاد إلى محاولة العدو زعزعة الأمن الداخلي للبلاد وتابع: استراتيجية العدو الأساسية هي تهميش القيم الدينية والإسلامية.

واضاف وحيدي: إن الجمهورية الإسلامية قائمة على اساس المبادئ الدينية والثورية الأصلية ، ويجب من خلال الحفاظ على القيم الدينية والإسلامية في المجتمع ألا نسمح للعدو بالعمل.

وذكر أن العدو يدعم المناوئين ومثيري الشغب بكل طاقاته وبصورة شاملة وقال: رغم كل جهود الأعداء فإن أبناء الوطن الأعزاء مخلصون واوفياء للثورة وللقيم الدينية.

ووصف وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد بأنها مناسبة ومواتية ، وقال: "لحسن الحظ ، لدينا ظروف أمنية مستقرة وجيدة في محافظات عموم البلاد".

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