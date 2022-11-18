الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مهرجان هواة ومربي الزواحف في بغداد

مهرجان هواة ومربي الزواحف في بغداد
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

احتضنت العاصمة العراقية بغداد، مهرجان هواة ومربي الزواحف، وذلك برعاية منظمة “ريبتل اي كيو” لهواة الزواحف في العراق.

العالم - منوعات

ووسط إقبال كبير من العائلات البغدادية، شهد المهرجان استعراض الزواحف للمواطنين بحديقة الزوراء وسط العاصمة.

ويحاول القائمون على هذا المهرجان، كسر نمطية الخوف من الحيوانات الزاحفة، كأمثال الثعبان وغيرها.

وقال أحد أعضاء منظمة “ريبتل اي كيو”،إن الفريق انطلق من بغداد، قبل نحو ثلاثة أعوام، ويضم 22 شخصاً كل واحد منهم مختص في شأن معين”.

وأوضح أن “فكرة تربية الزواحف، انطلقت من رئيس المنظمة، منذ عام 1998″، مبيناً أن “الهدف من هذا المهرجان هو تعريف المواطنين بهذه الكائنات وكسر حالة الفوبيا عن الأفاعي والثعابين”.

روابط ذات صلة

بالصور.. حيوانات مضحكة في التصفيات النهائية من مسابقة تصوير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أغرب 10 اماكن على وجه الأرض.. تعرف عليها

9 نصائح لجعل النهوض من السرير في صباح الشتاء البارد أسهل

مهرجان هواة ومربي الزواحف في بغداد

ما سبب ظهور البقع الحمراء على الجسم؟

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جنوب إيران

البنتاغون: صواريخ كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة