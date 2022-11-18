مهرجان هواة ومربي الزواحف في بغداد

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ووسط إقبال كبير من العائلات البغدادية، شهد المهرجان استعراض الزواحف للمواطنين بحديقة الزوراء وسط العاصمة.

ويحاول القائمون على هذا المهرجان، كسر نمطية الخوف من الحيوانات الزاحفة، كأمثال الثعبان وغيرها.

وقال أحد أعضاء منظمة “ريبتل اي كيو”،إن الفريق انطلق من بغداد، قبل نحو ثلاثة أعوام، ويضم 22 شخصاً كل واحد منهم مختص في شأن معين”.

وأوضح أن “فكرة تربية الزواحف، انطلقت من رئيس المنظمة، منذ عام 1998″، مبيناً أن “الهدف من هذا المهرجان هو تعريف المواطنين بهذه الكائنات وكسر حالة الفوبيا عن الأفاعي والثعابين”.