الكشف عن سبب اعتقال الداعية السعودي 'خالد الراشد' وتغليظ حكمه

العالم- السعودية

وكتب حساب معتقلي الرأي في تغريدة انه "تم اعتقال الشيخ الراشد في 2005؛ وجاء اعتقاله على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد ﷺ."

وأكد حساب معتقلي الرأي، قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ #خالد_الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة.

واشار انه بتاريخ 26 نوفمبر 2021 نُقِل خالد الراشد من سجن الحاير إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله.

واضاف أن السلطات السعودية أعادت محاكمة خالد_الراشد للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.

وادان حساب معتقلي الرآي بشدة تغليظ الحكم التعسفي الصادر ضد خالد الراشد، وطالب السلطات السعودية بإطلاق سراحه فوراً؛ مؤكدا انه التعبير عن الرأي ليس جريمة.

وكان خالد الراشد إمام وخطيب جامع فهد بن مفلح السبيعي بمدينة الخبر.