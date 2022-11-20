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سفير الصين: حجم التبادل التجاري مع ايران سيتجاوز 15 مليار دولار

سفير الصين: حجم التبادل التجاري مع ايران سيتجاوز 15 مليار دولار
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

 وصف السفير الصيني في طهران "تشانغ هوا" علاقات بلاده مع ايران بانها قوية ووثيقة جدا، معلنا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الحالي سيتجاوز 15 مليار دولار الذي كان في العام الماضي.

العالم - ايران

وقال السفير الصيني الذي زار معرض آثار فناني محافظة سمنان الايرانية مساء السبت في مدينة سمنان شرق طهران، ان ايران والصين وقعتا على برنامج لمدة 25 عاما وان هذا ليس فقط برنامجا سياسيا واقتصاديا بل هو برنامج اقتصادي وعسكري وأمني شامل في مختلف المجالات ومنها الثقافة والسياحة ايضا.

واضاف تشانغ هوا انه ومن اجل تحقيق الاهداف المشتركة فان التعاون الثقافي والسياحي الوثيق يعتبر جزءا لا يتجزأ من التعامل بين البلدين.

واضاف السفير الصيني ان بلاده قدمت في عام 2013 اقتراحا لانشاء تحالف طريق الحرير والذي ايدته ايران، موضحا ان انشاء هذا التحالف ليس فقط يؤدي الى تعاون المدن المنتمية لهذا التحالف فيما بينها في مجال السياحة، بل ان المدن المختلفة ستشارك فيما بينها بمستويات اعلى كالاقتصاد والتجارة.

واوضح السفير الصيني في ايران ان 20 بلدا قد انضمت حتى الان الى هذا التحالف الامر الذي سيؤدي اىى تعزيز التعاون فيما بينها.

واشار تشانغ هوا الى الطاقات الجيدة المتوفرة في محافظة سمنان كالصناعة والزراعة، معتبرا تلك الطاقات بانها ستساهم في المزيد من التعاون بين ايران والصين.

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