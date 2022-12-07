الأميركيون والأوروبيون..هل تحولوا إلى إخوة أعداء؟

العالم – في البيت الابيض

وإذا كانت هذه الخلافات قابلة للحل في السابق، فإن الحرب في أوكرانيا أوصلت القارة العجوز إلى وضع لم يعد يحتمل أي مجاملة للحليف الأميركي وسياساته.



فارتفاع أسعار الغاز والنفط بفعل ما أنتجته سياسة واشنطن في أوكرانيا، رفع معه منسوب الإمتعاض الأوروبي من إستغلال واشنطن لما يجري لتحقيق مكاسب على حساب حلفائها الأوروبيين.



وعليه، لا يعول كثيرا بالنسبة للبعض على الزيارات واللقاءات بين قادة الإتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن. وبالتالي فإن التوتر مرجح للإرتفاع بين واشنطن وبروكسل.

ضيوف هذه الحلقة :

- الباحث الاستراتيجي سكوت بينيت من سان فرانسيسكو

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم



في ظل كل ذلك، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إيجاد هوية مستقلة لها، في وقت هي في أمس الحاجة للروسي والصيني من جهة، وأمس الحاجة للخروج من كنف الإملاءات الأميركية من جهة ثانية.



تعليقات كثيرة على تويتر حول العلاقات الأوروبية الأميركية المتوترة حيث 'أثار إينالو' غرد هنا. أوروبا ضحية لسياسة الولايات المتحدة التي تريد إضعاف روسيا.



'جون والاس' كان له تعليق أيضا وفيه. حسنا، لن يكون هناك تفاوض، لأن روسيا لا تثق بالغرب، فقد تم استخدام أوكرانيا وأوروبا لخدمة السياسات الخارجية الأميركية لإدارة بايدن والآن سيتم التضحية بأوكرانيا



التعليق الأخير معنا من 'آل هاكمان' الذي كتب. عقوباتنا على روسيا فشلت إلى حد كبير. من المرجح أن تنتهي الحرب باستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم ودونباس. نحن بحاجة إلى إخراج أوروبا من المأزق في أسرع وقت حتى يتمكنوا من الحصول على الطاقة والغذاء بأسعار معقولة قبل أن يصبح حلفاؤنا ضدنا.



وكانت الرسوم الساخرة كثيرة أيضا حول استغلال واشنطن لحلفائها الأوروبين ففي الرسم الأول دول الإتحاد الأوروبي تعاني في الشتاء بين قبضة قانون مكافحة التضخم الأميركي الذي تحدثنا عنه، وبين أزمة الطاقة التي أوجدتها الحرب في اوكرانيا.



واما في الرسم التالي أميركا وأوروبا. الاميركي يحمل باقة من الورود يريد إرضاء الأوروبيين لكن الهوة واسعة بين الطرفين ويبدو أنها لن تختفي في القريب العاجل.



وفي الرسم الأخير معنا. أسعار الغاز الأميركي للأوروبيين. إرتفاع جنوني ومعه ارتفاع في حجم المكاسب التي تحققها واشنطن بينما الأوروبي يموت من البرد.

ضيوف هذه الحلقة :

- الخبير في الشؤون الأمريكية مارك كلين

- حسين الموسوي محرر الشؤون الامريكية في قناة العالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...