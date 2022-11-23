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وأظهرت دراسة نشرتها جامعة برشلونة أن أسرة إسبانية من كل سبع أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي لعدم تمكنها من الحصول على منتجات صحية ومغذية وهو وضع من غير المتوقع أن يتحسن في المدى القصير.



وقال خوسيه لوبيز وهو عاطل عن العمل :"لم يحدث لي ذلك من قبل. لم أتمكن مؤخرا من العثور على موارد كافية للعيش".



وأكد هوغو راميريز ، عامل بناء:"'لدينا وظائف أنا وزوجتي ونتقاضي الفا ومئتي يورو لكنها الآن لا تكفينا وأولادنا الثلاثة إلى نهاية الشهر".



وقال راؤول كالزادو وهو متطوع:"ظاهرة الافقار تميل إلى التفاقم في الآونة الأخيرة. يأتي الينا اسبوعيا حوالي 20 أسرة جديدة والعديد من الآشخاص تحولوا من مانحين الى متلقين".

وتقوم الجمعية التي توزع سبعة أطنان من المواد الغذائية في الأسبوع معتمدة على دعم بنك الطعام بمساعدة ثلاثمئة وخمسين أسرة اليوم. لكنها توقعت زيادة عدد من يحتاجون للمساعدات الى اربعمئة عائلة بحلول نهاية السنة. وبات الوضع صعبا حتى على الجمعيات أيضا في ظل التضخم وتراجع في الهبات وموارد الناس .



فيما أكدت إيلينا بيرميخو ، نائبة رئيس شبكة الوتشي للمساعدة المتبادلة':"هناك العديد من العائلات التي لا تستطيع دفع ثمن زيت الزيتون ، والعدس. من الواضح أن الوضع يزداد سوءا ونحن نطالب بشدة بموضوع التوثيق للتسجيل كمستفيد".



وبحسب معهد الإحصاءات الوطني الإسباني سجلت أسعار المواد الغذائية في تشرين الأول/أكتوبر زيادة بنسبة 15,4% بوتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة منذ ثلاثين عاما، فيما بلغت زيادة أسعار السكر والخضار 42,8% و25,7% على التوالي.

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