عرض ضخم من نادي سعودي للبرتغالي كريستيانو رونالدو

العالم- السعودية

وعن تفاصيل العرض أنه سيكون لمدة عامين براتب سنوي يتجاوز 100 مليون "يورو"، وهو راتب أعلى قليلاً مما يتقاضاه الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولفت التقرير إلى أن النجم البرتغالي رونالدو يرغب في الانضمام إلى دوري تنافسي على الألقاب المهمة، بهدف زيادة سجله من الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

ولفت التقرير إلى أن مالك نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، سيستغل مشاكل رونالدو من أجل الحصول على خدماته، لأنه سيقدم إضافة كبيرة للنادي السعودي.

وكان رونالدو تلقى الموسم الفائت بالفعل عروضًا ضخمة من السعودية، حيث بلغ الراتب الذي عرض عليه نحو 250 مليون "يورو" لمدة موسمين، لكنه فضل البقاء في ناديه.

وكان نادي مانشستر يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي فسخ عقد المهاجم رونالدو بالتراضي، قبل نحو 6 أشهر من تاريخ نهاية عقده.

ويأتي رحيل رونالدو عن اليونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه شعر بـ "الخيانة" من مسؤولي النادي، متهمًا إياهم بمحاولة الإطاحة به، وقال إنه لا يكن احترامًا لمدرب الفريق، الهولندي إريك تن هاغ.