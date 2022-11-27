السوداني: سنعلن عن الجهات التي سهلت "سرقة القرن" بعد إكمال التحقيقات

العالم - العراق

وأضاف السوداني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات، وأردف قائلاً "سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات".

كذلك أشار السوداني إلى أن اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من ترليون دينار.

وأوضح أن السلطات المختصة توصلت إلى أن السرقات شملت صرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار.

وقال إن المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد إبراهيم، بالإضافة إلى صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد.

وأشّرت التحقيقات صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها الملقى القبض عليه في إقليم كردستان حسين كاوه.

وبيّن رئيس الوزراء العراقي أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 ملياراً و642 مليوناً و664 ألف دينار".

وقال السوداني إنه تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم.

وأضاف رئيس الوزراء أن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين. وتابع قائلاً "القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات".

ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر سياسي، بأن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سيعلن عن نبأ مهم بعد ساعات، فيما رجح أنه يخص أموال الضرائب المسروقة.