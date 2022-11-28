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البيت الأبيض: نواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل السجناء

البيت الأبيض: نواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل السجناء
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل الأشخاص المعتقلين في البلدين، وتصر على الإفراج عن الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نواصل دائما المفاوضات مع المسؤولين الروس بشأن الإفراج عن بريتني وويلان، ونحاول إعادتهما إلى عائلتيهما".

وتابع: "بوسعي التأكيد أن المفاوضات مستمرة. ونود أن يعودا إلى الوطن بأسرع ما يمكن، وإدارتنا تعتزم مواصلة الجهود لحل هذه المهمة".

يذكر أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا مبادلة الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة بالمواطنين الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان اللذين صدر بحقهما حكمان بالسجن.

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البيت الأبيض: نواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل السجناء

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