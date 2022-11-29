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شاهد.. توقعات الشارع الايراني لمباراة منتخب بلاده مع "أميركا"

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

ينتظر الإيرانيون بشوق مباراة منتخب بلادهم مع نظيره الأميركي في مونديال قطر 2022 وسط آمال مضاعفة بتحقيق فوز مشابه لما وصف بالفوز التاريخي على الفريق الأميركي في مونديال فرنسا عام 1998.

العالم - مراسلون

انتظار بفارغ الصبر هو انتظار الشعب الايراني لسماع صافرة انطلاق مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب الاميركي في كورة القدم، مبارة تاتي حاسمة بعد ان حقق قبلها المنتخب الايراني فوزا ثمينا على منتخب ويلز.

فوز إيران بهدفين مقابل لا شيء على ويلز ضاعف آمال الإيرانيين في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أمريكا والتقدم إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإيرانية.

تواجه الطرفان مرتين في تاريخ كرة القدم، فازت ايران في الاولى فوزا وصف بالتاريخي، خلال مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا، و تعادل في مباراة التي نظمت بشكل ودي بالولايات المتحدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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