شاهد.. توقعات الشارع الايراني لمباراة منتخب بلاده مع "أميركا"

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انتظار بفارغ الصبر هو انتظار الشعب الايراني لسماع صافرة انطلاق مباراة منتخب بلاده ضد المنتخب الاميركي في كورة القدم، مبارة تاتي حاسمة بعد ان حقق قبلها المنتخب الايراني فوزا ثمينا على منتخب ويلز.



فوز إيران بهدفين مقابل لا شيء على ويلز ضاعف آمال الإيرانيين في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أمريكا والتقدم إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإيرانية.

تواجه الطرفان مرتين في تاريخ كرة القدم، فازت ايران في الاولى فوزا وصف بالتاريخي، خلال مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا، و تعادل في مباراة التي نظمت بشكل ودي بالولايات المتحدة.

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