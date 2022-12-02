افتتاح '81' مشروعا في ذمار باليمن بتمويل مركزي ومبادرات مجتمعية

العالم- اليمن

جاء ذلك بتكلفة أربعة مليارات و44 مليوناً و723 ألف ريال بتمويل مركزي ومبادرات مجتمعية.

وفي الافتتاح أشاد المحافظ البخيتي ب"جهود مختلف القطاعات في إنجاز تلك المشاريع رغم الأوضاع التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والحصار."

وثمن "جهود أبناء مديريتي وصاب في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتكاتف لإنجاز مشاريع تلبي احتياجاتهم الملحة سواء في قطاع الطرق أو غيره من القطاعات".

وبين أن" المبادرات المجتمعية التي بدأت من مديريات وصاب السافل ووصاب العالي، شكلت حافزاً لبقية المحافظات لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية عن طريق المبادرات، ما أسهم في توفير جزء من الخدمات الضرورية".

وأكد المحافظ البخيتي، "استشعار السلطة المحلية لدورها والآمال المعلقة عليها في تلبية تطلعات المجتمع من الخدمات"، لافتا إلى أن "الظروف والتحديات التي تواجه الوطن تحول دون قيام الدولة بواجبها خلال الوقت الراهن".

بدوره أوضح مدير مديرية وصاب السافل فؤاد القديمي، أن "المشاريع التي تم تدشينها تشمل 15 مشروعاً بقطاعات الزراعة والمياه وثمانية مشاريع بقطاع التربية والتعليم و44 مشروعاً في قطاع الأشغال العامة والطرق وخمسة مشاريع في قطاع الصحة العامة وثلاثة مشاريع في مجال تحسين الوضع الصحي والإصحاح البيئي واثنين مشاريع بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروعين في مجال بناء القدرات والمهارات ومشروع في قطاع الكهرباء والطاقة وآخر في الجانب الإنساني".

وأشار إلى أن "المبادرات المجتمعية شكلت نسبة عالية من المشاريع المنجزة باثنين مليار و200 مليون ريال".