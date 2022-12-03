مساعد الخارجية : عقد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي مع طاجيكستان هذا الاسبوع

العالم - ايران

واعرب مساعد وزير الخارجية، عن ارتياحه حيال سير تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الرديفة والذي شهد نموا خلال الفترة الاخرة؛ قائلا : ان المتوقع من خلال متابعة وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل اليها خلال هذه المباحثات، ان نشهد تقدما اكثر فاكثر على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.

واكد صفري، ضرورة الحفاظ على علاقات التعاون المتبادل مع جمهورية طاجيكستان وتطويرها ، مردفا ان اجتماع اللجنة المشتركة القادم سيتناول شتى مجالات التعاون الثنائي بما في ذلك التجارة والقضايا المالية والطاقة والنقل والصناعة والخدمات الهندسية والسلامة الصحية والاستثمار والسياحة.

علما، ان الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وطاجيكستان، انعقد خلال العام المنصرم باستضافة دوشنبة.