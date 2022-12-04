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رئيس أركان جيش الاحتلال يطالب بخروج إسرائيليين الى الشوارع ضد نتنياهو

رئيس أركان جيش الاحتلال يطالب بخروج إسرائيليين الى الشوارع ضد نتنياهو
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

هاجم رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي أيزنكوت رئيس الحكومة الصهيونية المكلّف ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو قائلًا إن الأخير أضر بالمؤسسة الرسمية الإسرائيلية ضررا قاتلا، مطالبا بخروج مليون متظاهر الى الشوارع.

العالم - الإحتلال

تصريحات أيزنكوت جاءت في لقاء مع الصحفي نداف ايال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، إذ دعا إلى موجة احتجاج غير مسبوقة ضد الخطوات المخطط لها في الحكومة المقبلة، "إذا لم يتراجع نتنياهو عن خطط التقييد الشامل للمحكمة العليا وسلسلة طويلة من التغييرات المثيرة للجدل".

ووصف أيزنكوت المفاوضات الائتلافية الجارية حاليا بـ"الجنون المطلق"، معربا عن شعوره بالاشمئزاز من "استغلال بن غفير الساخر" لأحداث الخليل.

يديعوت أشارت الى أن أيزنكوت "في طريقه إلى المعارضة وذاهب بمزاج حربي".

ولفت رئيس الأركان السابق إلى أحداث الخليل هذا الأسبوع ونواياه في المعارضة مستقبلًا، وصرح "إذا أضرّ نتنياهو بالمصالح القومية لـ"إسرائيل"، إذا أضر "بالديمقراطية" الإسرائيلية، والتعليم الرسمي، والجيش الإسرائيلي باعتباره جيش الشعب، فإن طريقة التعامل معه هي إخراج مليون شخص إلى الشوارع".

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