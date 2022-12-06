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فرحة الفلسطينيين في غزة لفوز المنتخب المغربي وتأهله لدور الربع النهائي في قطر

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

سادت أجواء من الفرحة في صفوف الفلسطينيين بعد تغلب المنتخب الوطني المغربي على نظيره الإسباني برسم ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022. وتأهله إلى دور الربع النهائي.

العالم - رياضة

وتابع الكثير من الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس هذه المباراة حيث حرصوا على تشجيع أسود الأطلس على امتداد زمن المباراة في أجواء تضامنية حاملين الأعلام الوطنية المغربية تعبيرا منهم عن الحب والتقدير والاحترام والإعجاب الذي يكنونه للفريق الوطني .

وعبر عدد من الفلسطينيين وضمنهم خريجو جامعات مغربية ، عن شعورهم بالفخر والاعتزاز بما حققه المنتخب المغربي الذي يعد الفريق العربي الوحيد من بين أربع منتخبات مشاركة في البطولة ، الذي تمكن من وصول التأهل وتقديم أداء رائع ومتميز خلال المباريات .

كما عبروا عن سعادتهم بهذا الفوز المستحق لأسود الأطلس الذين شرفوا كرة القدم العربية في هذه البطولة ، وأكدوا على أن حرصهم على متابعة مباريات المنتخب الوطني نابع من المكانة الخاصة للمغرب والشعب المغربي في قلوب الشعب الفلسطيني.

وحيى الفلسطينيون الجماهير المغربية والمنتخب المغربي الذي تعلق عليه آمال وطموحات كبيرة في مواصلة التألق في منافسات هذا العرس الكروي العالمي ، مؤكدين على أن المنتخب المغربي لديه جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك .

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